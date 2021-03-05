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أردوغان يؤكد لميركل على أهمية بدء الحكومة الليبية الجديدة مهامها فور منحها الثقة

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أردوغان يؤكد لميركل على أهمية بدء الحكومة الليبية الجديدة مهامها فور منحها الثقة
Reuters /FW1F/angus macswan
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على أولوية أن تشرع الحكومة الليبية الجديدة في أداء مهامها فور منحها الثقة.

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وجاء ذلك خلال محادثة عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث ناقش معها العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في سوريا وليبيا.

وفي 5 فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها عبد الحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.

وقدم دبيبة تشكيلة حكومته إلى البرلمان، يوم الخميس، تمهيدا للتصديق عليها في جلسة مقررة بمدينة سرت في 8 مارس الجاري.

المصدر: "الأناضول"

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