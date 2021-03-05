عبد اللهيان: زيارة البابا للعراق نتيجة لتضحيات سليماني والمهندس

قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني أمير عبد اللهيان، إن زيارة البابا للعراق تحققت بفضل "تضحيات" قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني والقيادي السابق في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وكتب في تغريدة: "البابا فرنسيس يصل بغداد. لولا دور وتضحيات أبو مهدي المهندس واللواء سليماني وشهداء محاربة الإرهاب وداعش في العراق والمنطقة، لما تمكن البابا من دخول العراق اليوم بأمان وسلام. يبقى تدخل البيت الأبيض ووجود أمريكا العسكري في العراق والمنطقة مصدرا لانعدام الأمن".

#البابا فرنسيس يصل بغداد. لولا دور وتضحیات أبومهدي المهندس واللواء سليماني وشهداء محاربة الإرهاب وداعش في العراق والمنطقة، لما كان البابا يتمكن من دخول العراق اليوم بأمان وسلام. يبقى تدخل البيت الأبيض ووجود #أمريكا العسكري في العراق والمنطقة مصدرا لإنعدام الأمن. pic.twitter.com/PCepWWzfaZ — H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) March 5, 2021

وأفاد مراسلنا في العراق، اليوم الجمعة، بوصول البابا فرنسيس إلى قصر بغداد في المنطقة الخضراء الحكومية ببغداد، للقاء الرئيس العراقي برهم صالح.

واستقبل البابا في مطار بغداد الدولي من قبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وتواجد الآلاف من العراقيين على الطريق المؤدي من مطار بغداد إلى القصر الذي سيلتقي فيه الرئيس العراقي ترحيبا بأول زيارة بابوية للعراق.

المصدر: RT