تونس: رفع الحجر الإجباري على القادمين من الخارج واستئناف الأنشطة الثقافية

قررت السلطات التونسية تقليص ساعات حظر التجوال ورفع الحجر الإجباري على القادمين من الخارج واستبداله بالحجر الذاتي، واستئناف الأنشطة الثقافية بشروط.

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وأعلنت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، اليوم الجمعة، أنه "يجب على الوافدين إلى تونس الاستظهار بتحليل سلبي لا يتجاوز 72 ساعة، مع القيام في مكان يختاره بحجر صحي لمدة 48 ساعة، قبل أن يقوم بتحليل ثان، وإذا ثبت أنه سلبي فيمكنه ممارسة حياته بشكل عادي".

وأضافت بن علية أنه "سيتم تكثيف التحاليل السريعة بصفة عشوائية في مختلف مناطق العبور".

وبالنسبة إلى تواصل نظام العمل يوم بيوم من عدمه، أوضحت نصاف بن علية أنه سيتم الإعلان عن ذلك من قبل مصالح وزارة الوظيفة العمومية.

كما أعلن وزير السياحة والثقافة بالنيابة الحبيب عمار، أنه يمكن استئناف الأنشطة الثقافية شريطة احترام البرتوكول الصحي، واحترام توقيت حظر الجولان الذي أصبح في حدود الساعة العاشرة ليلا.

كما أعلن عمار أنه سيتم العمل على انطلاق وإنجاح موسم الحجوزات للموسم السياحي، وسيتم الترويج للإجراءات المعتمدة للتوقي من فيروس كورونا.

وعبر عن أماله في فتح الحدود قريبا بين تونس والجزائر.

المصدر: "موزاييك أف أم"