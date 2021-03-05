الإمارات تصف هجوم الحوثيين على خميس مشيط بـ"التصعيد الخطير" والكويت تدعو لتحرك دولي

أعربت الإمارات والكويت عن إدانتهما للهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية اليوم الجمعة بطائرات مسيرة على مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

واستنكرت الخارجية الإماراتية في بيان لها بشدة محاولات الحوثيين "استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة" في خميس مشيط، مشددة على أن "استمرار ومواصلة هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

دولة #الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بأربع طائرات مفخخة.https://t.co/p5DXvOjBA9 — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) March 5, 2021

وحذر البيان من أن أمن الإمارات وأمن السعودية يمثل "كلا لا يتجزأ" وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

من جانبها، أشارت الخارجية الكويتية في بيان لها إلى أن هجمات "أنصار الله" الأخيرة تمثل "جرائم يؤكد استمرارها مواصلة الجماعة تصعيدها الخطير وعزمها الإضرار بأمن السعودية وتقويض ‏استقرار المنطقة وتحديها للقانون الدولي والإنساني وتجاهلها للجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهاء الصراع الدائر عبر التوصل إلى حل سياسي".

ولفت البيان الكويتي إلى أن هذه التطورات تؤكد "الحاجة الماسة لتحرك المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن للجم هذه الجرائم ووضع حد لها".

وأعربت الإمارات والكويت على حد سواء عن تضامنهما مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية عن إسقاط قواته ست طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون على خميس مشيط منذ فجر اليوم، فيما أكدت الجماعة شنها "هجوما جويا كبيرا" على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

المصدر: RT