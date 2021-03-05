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استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها بطائرات مسيرة حوثية

أخبار العالم العربي

استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها بطائرات مسيرة حوثية
Reuters
أرشيف
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، صباح اليوم الجمعة، عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة.

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وقال يحي سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، في تغريدة له عبر "تويتر": "مجددا سلاح الجو المسير يتمكن من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي، فجر اليوم الجمعة، بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ، وكانت الإصابة دقيقة".

وأمس الخميس، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب مدينة جازان بجنوب المملكة. كما اعترض التحالف يوم الأربعاء طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة خميس مشيط.

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية، مع تصاعد المعارك من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب، التي تعد آخر معقل لقوات حكومة الرئيس اليمني هادي المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف الذي تقوده الرياض.

المصدر: RT

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