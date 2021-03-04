الرئيس الجزائري يستقبل رؤساء ثلاثة أحزاب (صور)

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رؤساء ثلاثة أحزاب "في إطار المشاورات التي يجريها مع قادة القوى السياسية"، وفقا لما نقله بيان الرئاسة الجزائرية.

وأضاف البيان أن الرئيس اجتمع بكل من "السيد كمال بن سالم، رئيس حزب التجديد الجزائري، والسيد الطيب زيتوني، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والسيد عبد القادر سعدي، رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة."

وكان تبون وقع في 21 فبراير المنصرم مرسوما رئاسيا ينص على حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري) وتنظيم انتخابات برلمانية "حرة ونزيهة بعيدة عن المال الفاسد".

ورحبت قوى سياسية جزائرية بقرار الرئيس عبد المجيد تبون حل البرلمان، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وإطلاق سراح عشرات المعتقلين.

بيان استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، كلا من السيد كمال بن سالم، رئيس حزب... Publiée par ‎رئاسة الجمهورية الجزائرية‎ sur Jeudi 4 mars 2021

المصدر: RT