الإمارات وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما

بحث السفير الإماراتي في إسرائيل محمد محمود آل خاجة، مع وزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيرتس، اليوم الخميس، التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل.

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وكتب آل خاجة في حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "التقيت اليوم، معالي عمير بيرتس وزير الاقتصاد الإسرائيلي، وناقشنا التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. ستستفيد دولة الإمارات ودولة إسرائيل والمنطقة من هذا التعاون الذي سيخلق الفرص لسنوات قادمة".

التقيت اليوم معالي عمير بيرتس وزير الاقتصاد الإسرائيلي، وناقشنا التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. ستستفيد دولة الإمارات ودولة إسرائيل والمنطقة من هذا التعاون الذي سيخلق الفرص لسنوات قادمة. pic.twitter.com/pq5LSLLXxv — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) March 4, 2021

ووصل السفير الإماراتي إلى إسرائيل، الإثنين الماضي، وقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كأول سفير لبلاده في تل أبيب.

والتقى آل خاجة منذ وصوله إلى تل أبيب عددا من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم وزير الخارجية، غابي أشكنازي حيث بحث معه العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل.

المصدر: RT