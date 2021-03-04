مصر.. الصيادلة تكشف عن تداول المواطنين لـ 14 دواء مصنفا في جدول "المخدرات"

كشف رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، محمود عبد المقصود، عن مفاجأة حول الـ14 دواء التي جرى إدراجها من قبل هيئة الدواء المصرية في جدول المخدرات، والتي لا تزال تباع في الصيدليات.

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وأوضح أن الأدوية لا تزال توصف وتكتب في "الروشتات" من قبل الأطباء حتى الآن، ويجري صرفها من الصيدليات بشكل عادي.

وقال عبد المقصود في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" إن تنويه هيئة الدواء المصرية، لم يصل رسميا إلى الصيدليات حتى الآن، ولا يزال الأطباء يقومون بكتابتها للمرضى وتصرف بدون روشتة في كافة المحافظات وفي القرى والمدن، مشيراً إلى أن أبرزها "كونجستال"، و"توسكان"، و"توسيفان".

وأضاف عبد المقصود أن 30 يوما هى المدة التي يستغرقها المنشورات تمهيدا لتطبيقها، وكشف عن أن عددا كبيرا من المواطنين لجأ إلى اقتناء هذه الأدوية لبيعها بأسعار رخيصة بالمقارنة بالمخدرات، الأمر الذي جعل بعضها يختفي من الصيدليات، مضيفا أن هذه الأدوية في جدول رقم 2 يتم تداولها فى الصيدليات، لكن بشرط وجود روشتة.

وكانت هيئة الدواء المصرية قررت إدراج 14 نوعا ضمن جدول المواد المخدرة بداية من أول مارس، وجاءت الأدوية التي تم ضمها لجدول المخدرات لتشمل مجموعة من الأدوية الشهيرة لعلاج السعال ويستخدمها المصريون بكثرة دون استشارة أي طبيب.

المصدر: الوطن