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رئيس الوزراء المصري: اختبرنا لقاحات كورونا قبل تطعيم المواطنين بها

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رئيس الوزراء المصري: اختبرنا لقاحات كورونا قبل تطعيم المواطنين بها
Reuters
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قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الدولة ممثلة في هيئة الدواء المصرية، اختبرت لقاحات فيروس كورونا المستجد المختلفة، التي اعتمدتها رسميا، قبل انطلاق حملة التطعيم بها.

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وأضاف مدبولي، في تصريحات على هامش تدشين حملة تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ضد كورونا في المركز الطبي بالقطامية، أن "الدولة تتعامل مع لقاحات كورونا بأسلوب علمي، بدءا من اختبار اللقاحات من خلال الهيئة الرسمية المعنية، وهي هيئة الدواء المصرية، وعقب اعتمادها يتم التعاقد مع الشركات المنتجة لها، يليها مرحلة توزيع اللقاحات وفق الأولويات المطلوبة".

وأشار مدبولي، إلى أن "وزارة الصحة والسكان أطلقت موقعا إلكترونيا لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وسيجري العمل على زيادة أعداد المواطنين الذين سيحصلون على اللقاحات المختلفة خلال الفترة المقبلة".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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