العراق.. فصيل مسلح ينفي استهداف مطار أربيل

نفت حركة "كتائب سيد الشهداء"، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق منتصف الشهر الماضي.

وقالت الأمانة العامة للحركة في بيان صحفي: "في ضوء الاعترافات التي بثتها المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في كردستان، أن الشخص لا ينتمي لنا من قريب ولا من بعيد، كما أننا ننفي قصف قاعدة الأمريكان في أربيل".

ودعت الحركة "حكومة إقليم كردستان وسياسييها إلى عدم الإنجراف وراء تخبطات واتهامات الاحتلال الأمريكي غير المتوازن".

وطالبت الأمانة العامة للكتائب الحكومة العراقية بـ"الحفاظ على أفراد تشكيلاتها، ووجوب التصدي لحملات الاعتقال العشوائي".

ونشرت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اعترافات شخص قال إنه "أحد المسؤولين عن قصف أربيل الصاروخي منتصف الشهر الماضي، واعترف بأن كتائب سيد الشهداء هي التي طلبت منه ذلك".

المصدر: RT