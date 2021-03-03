لافروف والمشيشي يبحثان مكافحة كورونا وتعزيز التنسيق الثنائي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، تعزيز العلاقات بين البلدين، بما في ذلك التعاون في مكافحة فيروس كورونا.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن المحادثة، التي جرت أمس الثلاثاء، تناولت "القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية التونسية المتنوعة، بما في ذلك التنسيق في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد"​​​.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا اهتمامهما المشترك "بتعميق تنسيق السياسة الخارجية، بما في ذلك على منصة مجلس الأمن الدول، من أجل المساعدة في التوصل إلى تسوية الأزمات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بأسرع وقت".

والشهر الماضي، قال السفير الروسي في تونس، سيرغي نيكولاييف إن تونس تتفاوض مع روسيا بشأن توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، في أقرب وقت ممكن.

المصدر: موقع الخارجية الروسية