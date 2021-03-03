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وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري

أخبار العالم العربي

وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري
Reuters
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قدم وزراء الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، استقالاتهم لرئيسها الدكتور بشر الخصاونة، تمهيدا لتعديل وزاري يجريه الأسبوع المقبل.

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ويعد هذا التعديل الأول لحكومة الخصاونة بعد أن كلفه الملك الأردني عبدالله الثاني في 7 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومته، خلفا لحكومة عمر الرزاز.

وصدرت الإرادة الملكية، الاثنين، 12 أكتوبر 2020 بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر هاني الخصاونة.

وضمت حكومة الخصاونة 32 وزيرا.

المصدر: عمون+RT

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