وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري
Reuters
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قدم وزراء الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، استقالاتهم لرئيسها الدكتور بشر الخصاونة، تمهيدا لتعديل وزاري يجريه الأسبوع المقبل.
ويعد هذا التعديل الأول لحكومة الخصاونة بعد أن كلفه الملك الأردني عبدالله الثاني في 7 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومته، خلفا لحكومة عمر الرزاز.
وصدرت الإرادة الملكية، الاثنين، 12 أكتوبر 2020 بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر هاني الخصاونة.
وضمت حكومة الخصاونة 32 وزيرا.
المصدر: عمون+RT