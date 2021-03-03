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وزراء الخارجية العرب يوافقون على التجديد لأحمد أبو الغيط بطلب من مصر

أخبار العالم العربي

وزراء الخارجية العرب يوافقون على التجديد لأحمد أبو الغيط بطلب من مصر
Reuters
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وافق وزراء الخارجية العرب على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة جديدة بطلب من مصر.

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وقال مصدر دبلوماسي عربي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأحمد أبو الغيط وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تبدأ في وقت لاحق اليوم .

وبدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا مغلقا، اليوم الأربعاء، بمشاركة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وذلك قبيل انطلاق الدورة (155) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وجاء الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية.

المصدر: وكالات

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