السفارة الفرنسية تنفي كلاما منسوبا لماكرون حول مشاركة الجيش الجزائري بعمليات بالساحل

نفت السفارة الفرنسية بالجزائر، اليوم الأربعاء، أن يكون الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن موافقة الجزائر على المشاركة عسكريا في مكافحة الإرهاب بالساحل، خلال قمة نجامينا.

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يأتي ذلك، بعدما نفت وزارة الدفاع الجزائرية، مشاركة أفرادها في عمليات قتالية خارج الحدود، وهو الأمر الذي أكده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حواره أول أمس مع الإعلام المحلي، حيث قال "لن نرسل أبناءنا للقتال في الساحل".

وقال تبون إن بلاده أحصت 98 موقعا إلكترونيا مروجا للإشاعات من دول جارة"، مضيفا أن "مروجي الإشاعات الكاذبة لا يمتون بصلة لتعاليم ديننا".

المصدر: النهار الجزائرية