محمود الورفلي يحطم وكالة سيارات تيوتا في بنغازي ويتوعد صاحبها: ابق بالخارج وإياك أن تعود فأنت ميت

وثق مقطع فيديو متداول حادثة اقتحام الرائد محمود الورفلي، الضابط المثير للجدل والمطلوب دوليا، مقر وكالة نيونا في بنغازي وتحطيمه لمحتوياته.

إقرأ المزيد

وظهر محمود الورفلي الضابط في الجيض الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مع مجموعة ترتدي زي الشرطة العسكرية وهو يتجول في مقر وكالة تيوتا قبل أن يبدأ وجماعته في تحطيم محتوياته وإتلافها.

وتحجج صوت تحدث في المقطع المصور بأن ما يجري من مداهمة للمكان، لأنه يتبع واحد ممن وصفهم بـ"دواعش المال العام" وإلى ما شابه من اتهامات بالفساد وبالعيش في الخارج.

ونقلت وكالة أنباء "نوفا" الإيطالية عن مصدر وصفته بأنه مطلع من مدينة بنغازي قوله إن "السبب الحقيقي للهجوم على وكيل تويوتا ببنغازي هو حكم القضاء لصالح مالك وكيل التويوتا ببنغازي، مبارك السوسي، في قضايا كان قد رفعها ضد مليشيات عسكرية اغتصبت أراض ترجع ملكيتها لعائلة السوسي، واتخذتها مقرا لها".

ووجه الورفلي الذي كان ظهر في السابق وهو ينفذ عمليات إعدام ميدانية، تهديدات صريحة لصاحب وكالة سيارات تيوتا، متهما إياه بالفساد، وناصحا بالبقاء في الخارج وعدم العودة إلى بلاده قائلا له: خليك بره رد بالك تجي أنت ميت".

المصدر: نوفا + RT