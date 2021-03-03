 
مباشر

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جنوب السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جنوب السعودية
Reuters Ahmed Yosri
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pw1e

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأربعاء عن إحباطه هجوما جديدا شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على جنوب المملكة بواسطة طائرة مسيرة.

وأكد المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية".

وذكر المتحدث أن قيادة التحالف "تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية على خلفية شنهم زحفا من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب التي تعد آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف وسط اليمن.

المصدر: واس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا