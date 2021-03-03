محاولة مريض خنق مريضة في مستشفى بعمان تثير تساؤلات: هل يسبب كورونا اختلالا عقليا؟

أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن أحد مرضى كورونا قام بمهاجمة إحدى المريضات محاولا خنقها، في مستشفى الأمير حمزة في العاصمة عمّان.

وفي التفاصيل فإن السبعيني قام بمهاجمة المريضة محاولا خنقها، إلا أن الكوادر الطبية تدخلت في اللحظات الأخيرة ومنعته عن ذلك.

من جهته، قال مدير المستشفى الدكتور ماجد نصير إن من أعراض كورونا ظهور اختلال عقلي لدى المرضى، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الحالة في السرعة الممكنة دون تطور الحدث.

وأضاف أن السبعيني هو بروفيسور جامعي، ولم يكن لديه أي أمراض عقلية سابقا.

وقال نصير إنه تم نقل المريض إلى غرفة خاصة وعزله لوحده داخل المستشفى، مع وضعه تحت المراقبة الحثيثة بشكل دائم من قبل الكوادر الطبية.

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وكانت صحيفة "دياريو دي كاديز" الإسبانية أفادت في 11 فبراير الماضي، بأن أحد المصابين بفيروس كورونا، أشعل حريقا في مستشفى بويرتا ديل مار بمدينة قادش جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن المريض حاول إشعال النار بفراشه، واجتاح الحريق جناحين من المستشفى على الأقل.

المصدر: "الغد" + RT