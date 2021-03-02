مسؤول عربي يرد على وزير سعودي انتقد الجامعة العربية: "الأنياب هتيجي منين!"

علق الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، على تصريحات وزير سعودي اعتبر أن الجامعة العربية بلا أنياب وأنها ليست مثل الاتحاد الأوروبي، قائلا: "الأنياب هتيجي منين".

وقال زكي في حديث لقناة "dmc" إن وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد قطان، "صديق على المستوى الشخصي، وتحدثنا في هذه الموضوعات مطولا، وكل شخص له وجهة نظر".

وأضاف: "الأنياب هتيجي منين.. هو كيان تنسيقي فقط، وبعض الأمور تخضع للسيادة الوطنية، وأجزم أن الدول العربية عندما تقرر التنسيق في موضوع ما فهذا الأمر يحصل، وأنا رأيت ذلك من موقعي في الجامعة، وهو أمر ليس مستحيلا ولكن يعود إلى إرادة الدول".

ورأى أن "الحوار أحيانا يكون صعبا، ولكن يجب الانتباه إلى الفصل بين إرادات الدول والأمين العام، لأن الأمين العام منتخب من القادة العرب لخدمة الدول العربية، ومن يرغب في تقييم تجربة الأمين العام يقيمها من ناحية مهنية الإدارة، والفساد المالي، والمحسوبية والوساطة، وقيمة الإنفاق"، مشيرا إلى أن ميزانية الجامعة العربية صفرية النمو منذ ما يزيد عن 12 سنة، بمعنى أنها نفس الرقم وهو 60 مليون دولار.

وأشار إلى أنه لا يجوز لوم الأمين العام لأنه لم يحقق بعض الإنجازات في بعض الملفات، وهذا الحديث ليس محله الإعلام، ولكن غرف المداولة بين المسؤولين، مضيفا: "نأخذ الأمور بهدوء شديد جدا، ويجب أن نتعامل مع بعض الأمور بشكل هادئ".

ولفت إلى أنه منذ نحو 75 سنة سابقة بدأ مشروع جامعة الدول العربية لإنشاء كيان يجمعهم، وكانت الفكرة واضحة، وكيان الجامعة العربية أقدم من الأمم المتحدة بـ6 شهور، وحينها اختارت الدول العربية إنشاء كيان يضم الدول العربية ولكن مع الاحتفاظ بسيادة الحكومات، وتابع قائلا: "أنا مع الطرح الذي قدمه والكثير من العرب يأملون أن يتطور الكيان العربي ولا يقف عند التنسيق بين الدول ذات سيادة".

المصدر: "الوطن"