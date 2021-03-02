الجيش الإسرائيلي يطلق سراح لبناني اجتاز الحدود الشهر الماضي

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق سراح مواطن لبناني، وإعادته إلى بلاده، بعد اجتيازه الخط الأزرق بمحيط كفر شوبا جنوب لبنان، في 28 فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": أعادجيش الدفاع اليوم مواطنا لبنانيا كان قد فر من لبنان إلى إسرائيل باجتيازه الحدود، عبرالصليب الأحمر، من خلال معبر رأس الناقورة".

وأضاف: "يستدل من التحقيق أن سبب فراره هو الأحوال الاقتصادية المتردية".

وسأل: "ألم يحن الوقت أن يهتم "حزب الله" بأحوال مواطني الجنوب (اللبناني) عوضا عن تمويل الإرهاب؟".

أعاد #جيش_الدفاع اليوم مواطنًا لبنانيًا كان قد فرّ من #لبنان إلى #إسرائيل باجتيازه الحدود، عبر #الصليب_الأحمر من خلال معبر رأس #الناقورة. يستدل من التحقيق أن سبب فراره هي الأحوال الاقتصادية المتردية. ألم يحن الوقت أن يهتم #حزب_الله بأحوال مواطني الجنوب عوضًا عن تمويل #الإرهاب؟ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 2, 2021

وكذلك أعلن الناطق الرسمي باسم قوات "اليونيفيل" في لبنان أندريا تيننتي أن "الجيش الإسرائيلي أطلق اليوم سراح مواطن لبناني وسلمه إلى اليونيفيل عند معبر رأس الناقورة. كان اعتقل يوم الأحد في 28 فبراير في محيط منطقة كفرشوبا عند الخط الأزرق في جنوب لبنان".

وأضاف "قامت اليونيفيل بدورها بتسليمه للسلطات اللبنانية عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وإشار إلى أن "اليونيفيل فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، بما في ذلك تحديد المكان الذي تم اعتقاله فيه".

المصدر: RT + "الوكالة الوطنية للإعلام"