 
مباشر

أمير سعودي يغرد حول تقرير مقتل خاشقجي والعلاقات بين واشنطن والرياض

أخبار العالم العربي

أمير سعودي يغرد حول تقرير مقتل خاشقجي والعلاقات بين واشنطن والرياض
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pvqx

نشر الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، تغريدات تحدث فيها عن أهمية المملكة وتأثيرها بالمنطقة والعالم، وجاءت تغريداته بعد نشر التقرير الاستخباراتي الأمريكي المتعلق باغتيال خاشقجي.

إقرأ المزيد
الأمير بندر بن سلطان يفسر تفاصيل دقيقة في تقرير مقتل خاشقجي ودور بن سلمان
الأمير بندر بن سلطان يفسر تفاصيل دقيقة في تقرير مقتل خاشقجي ودور بن سلمان

وكتب الأمير السعودي في تغريدة على موقعه الرسمي على "تويتر" "السعودية كبيرة لا يمكن تجاهل أهميتها وتأثيرها في المنطقة والعالم وهناك حد لا يمكن تجاوزه في أي خلاف يحدث معها فلا يمكن وفقا للمسؤولين الأمريكيين بأي حال السماح للوصول بالعلاقات إلى القطيعة، بل لا بد ولمصلحة أمريكا الحفاظ على هذه العلاقات ممثلة بقيادتها الملك وولي عهده حفظهما الله".

وحول التقرير الاستخباري الأمريكي المتعلق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي، قال بن مساعد في تغريدة "ما سبق هو خلاصة تصريحات الساسة الأمريكان في البيت الأبيض والخارجية والبنتاغون منذ صدور التقرير (الظني) لـCIA وحتى اليوم.. للواهمين المتربصين الممتلئين بالغل تجاه السعودية أقول: زاد الله خيباتكم!".

وتحدث بن مساعد في تغريدة ثالثة عن حقوق الإنسان وكتب "أما عن حقوق الإنسان فالأكيد أن أمريكا ليست أفضل من يعطي دروسا عنها والشواهد كثيرة تحتاج لكتاب وليس لتغريدات".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا