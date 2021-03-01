السفارة الأمريكية لدى السعودية تعلن إعادة فتح باب إصدار التأشيرات
أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية الاثنين، إعادة فتح خدمات التأشيرات الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة في الرياض وجدة والظهران.
وأوضحت السفارة عبر حسابها على "تويتر"، أنه "يمكن للمسافرين جدولة المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر الإنترنت، عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر مؤقتة، نظرا لتدابير الوقاية من كورونا".
Announcing the resumption of regular U.S. visa services in Saudi Arabia. #USVisashttps://t.co/iwmk4P8tCopic.twitter.com/fqFFGPwlHQ— U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) March 1, 2021
وأشارت إلى أنه "سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة الإلكترونية (MRV) حتى الـ30 من سبتمبر 2022، للسماح لجميع المتقدمين الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية بذات الرسوم المدفوعة مسبقا".
المصدر: سفارة الولايات المتحدة لدى السعودية "تويتر"