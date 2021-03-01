السفارة الأمريكية لدى السعودية تعلن إعادة ‏فتح باب إصدار التأشيرات

أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية الاثنين، إعادة فتح خدمات التأشيرات ‏الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة ‏في الرياض وجدة والظهران. ‏

وأوضحت السفارة عبر حسابها على "تويتر"، أنه "يمكن للمسافرين جدولة ‏المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر ‏الإنترنت، عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر ‏مؤقتة، نظرا لتدابير الوقاية من كورونا".‏‏

Announcing the resumption of regular U.S. visa services in Saudi Arabia. #USVisashttps://t.co/iwmk4P8tCopic.twitter.com/fqFFGPwlHQ — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) March 1, 2021

وأشارت إلى أنه "سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة الإلكترونية (MRV) حتى الـ30 من ‏سبتمبر 2022، للسماح لجميع المتقدمين ‏الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة ‏لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية بذات ‏الرسوم المدفوعة مسبقا".

المصدر: سفارة الولايات المتحدة لدى السعودية "تويتر"