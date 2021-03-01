 
مباشر

السفارة الأمريكية لدى السعودية تعلن إعادة ‏فتح باب إصدار التأشيرات

أخبار العالم العربي

السفارة الأمريكية لدى السعودية تعلن إعادة ‏فتح باب إصدار التأشيرات
Reuters
السفارة الأمريكية لدى الرياض - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pvmj

أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية الاثنين، إعادة فتح خدمات التأشيرات ‏الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة ‏في الرياض وجدة والظهران. ‏

وأوضحت السفارة عبر حسابها على "تويتر"، أنه "يمكن للمسافرين جدولة ‏المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر ‏الإنترنت، عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر ‏مؤقتة، نظرا لتدابير الوقاية من كورونا".‏‏

وأشارت إلى أنه "سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة الإلكترونية (MRV) حتى الـ30 من ‏سبتمبر 2022، للسماح لجميع المتقدمين ‏الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة ‏لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية بذات ‏الرسوم المدفوعة مسبقا".

المصدر: سفارة الولايات المتحدة لدى السعودية "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا