مسؤولة تونسية: سلالات كورونا المتحورة في حال دخولها البلاد قد تؤدي إلى تهاوي المنظومة الصحية

قالت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس نصاف بن علية، إن سلالات كورونا المتحورة يمكن أن تتسبب في حال دخولها البلاد في موجة ثالثة قد تؤدي إلى تهاوي منظومة الصحة.

وأفادت نصاف بن علية بأن ظهور السلالات المتحورة لفيروس كورونا في العالم ساهم في عودة انتشار الفيروس في عدد من الدول رغم انطلاقها في عمليات التلاقيح ضد هذا الفيروس.

وأضافت أن الإجراءات الوقائية المفروضة على الوافدين على تونس بإلزامهم بالحجر الصحي الاجباري، اتخذت من أجل منع انتشار هذه السلالات المتحورة في تونس، كاشفة أن "تونس لم تتوصل بعد إلى السيطرة على الوضع الوبائي".

وأشارت إلى أن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ستخصص اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء، لتحديد مؤشرات الوضع الوبائي وتقييم المخاطر المرتبطة به وسن التوصيات اللازمة حول الإجراءات الوقائية وإمكانية استمرار العمل بها من عدمه قبل رفعها إلى اللجنة.

وأشارت إلى وجود طفرات للفيروس، ولكن لا توجد معطيات وبائية تؤكد وجود سلالات متحورة ذات الانتشار السريع.

المصدر: وات