إسبانيا.. ترحيل مهاجرين مغاربة مكبلي الأيدي

أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية، بأن مدريد رحلت طالبي لجوء مغربيين بعد رفض طلبهما، على متن رحلة جوية نحو مطار العيون جنوب المغرب، كما قامت بترحيل 18 مهاجرا غير شرعيين آخرين.

وأشارت الوكالة إلى أن الأمر يتعلق بناشطين من ريف شمال المغرب، وكانا من ضمن المحتجين في حرام الريف، ويبلغان من العمر 21 و 24 عاما.

وكان الناشطان قد وصلا إلى إسبانيا على متن قارب في 18 يناير الماضي، وتم إنقاذهما من قبل الحرس البحري قبالة سواحل غرناطة مع نشطاء آخرين شاركوا في احتجاجات الحسيمة.

وبحسب الوكالة الإسبانية، فإن "المطرودين أمضيا شهرا في مركز اعتقال الأجانب قبل أن يتم نقلهما في منتصف الليل إلى مطار باراخاس بمدريد، ومنه إلى لاس بالماس، مكبلي اليدين مع مرافقة عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية، ثم نقلا بعد ذلك إلى العيون المغربية.

ولفتت الوكالة إلى أن الطائرة التي أقلت طالبي اللجوء إلى العيون، كان على متنها 18 مهاجرا مغربيا سريا، مشيرة إلى أنهم جميعهم كانوا مكبلي الأيدي ويحرسهم أكثر من 20 شرطيا إسبانيا.

وأوضحت أن عملية الترحيل جزء من عملية كبرى تتم مرتين في الأسبوع بين لاس بالماس والعيون.

المصدر: "بوابة إفريقيا الإخبارية"