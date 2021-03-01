الليبيون يختارون "الرقص مع الديناصورات" اسما لكتاب ستيفاني وليامز

كشفت ستيفاني وليامز، القائمة السابقة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عن نيتها إصدار كتاب تروي فيه تجربتها في ليبيا، لكنها قالت إنها ستأخذ أولا عطلة للتركيز على عائلتها.

وتفاعل الليبيون بشكل واسع مع طلب وليامز اختيار اسم للكتاب، مقدمين عشرات الأسماء المقترحة، اقتبسوا خلالها جملا منها، أو لخصوا فيها أسلوب عملها. وأكثر الأسماء التي اقترحها الليبيون على وليامز، هو "الديناصورات"، وبصيغ مختلفة سواء "الصراع مع الديناصورات، أو "ديناصورات القرن الحادي والعشرين".

وليامز، هي أول من استخدمت "الكائنات المنقرضة" في وصف بعض السياسيين الليبيين، الذين قالت إنهم "متمسكون بالحفاظ على الوضع الراهن الذي يتيح لهم الوصول إلى خزائن الدولة"، قائلة إنهم "طوروا بمهارة نظام المحسوبية خلال السنوات الماضية"، وذلك في حديث لصحيفة "الغارديان" البريطانية، نهاية يناير الماضي.

واقترح البعض اسم "العصا والجزرة"، في إشارة إلى السياسة التي اتبعتها ويليامز، من أجل عقد ملتقى الحوار السياسي، حينما صرحت بأنه "لن يكون هناك مكان في ليبيا لمن يرفض الحوار، أو يحاول عرقلته"، وكان ذلك بالتزامن مع دعوات رافضة خرجت من ميليشيات تابعة لحكومة طرابلس كانت متمركزة غربي سرت.

وأخيرا، كان هناك اقتراح "التجربة السويسرية"، في إشارة إلى الملتقى الذي عقد في مدينة جنيف الذي أسفر عن الوصول إلى تفاهمات بشأن اختيار مجلس رئاسي جديد، وحكومة الوحدة الوطنية.

المصدر: وكالات