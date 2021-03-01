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السيسي ينهي أزمة قانون الشهر العقاري المثير للجدل مؤقتا

أخبار العالم العربي

السيسي ينهي أزمة قانون الشهر العقاري المثير للجدل مؤقتا
Reuters
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري.

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وطالب السيسي خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير العدل عمر مروان بتأجيل القانون لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

كما وجه السيسي بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة فى هذا الصدد على التصرفات العقارية.

المصدر: اليوم السابع

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