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محكمة إسرائيلية تقضي بالسجن عامين لنائبة فلسطينية

أخبار العالم العربي

محكمة إسرائيلية تقضي بالسجن عامين لنائبة فلسطينية
AFP
النائبة الفلسطينية خالدة جرار
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قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية إن محكمة إسرائيلية قضت بالسجن لعامين بحق النائبة الفلسطينية والعضو في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" خالدة جرار والمعتقلة منذ أكتوبر 2019.

وأكدت مؤسسة الضمير أن "محكمة عوفر الإسرائيلية العسكرية أصدرت حكما على جرار بالسجن مدة 24 شهرا فعليا، و12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات منذ يوم خروجها، وغرامة مالية قدرها 4000 شيكل (حوالي 1200 دولار)"، مع احتساب المدة التي قضتها داخل المعتقل.

واعتقلت جرار 57 عاما، آخر مرة في 31 أكتوبر 2019، خلال حملة اعتقالات إسرائيلية استهدفت نشطاء في الجبهة الشعبية على إثر مقتل شابة إسرائيلية بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مؤسسة الضمير في بيانها "إن قرار المحكمة العسكرية يثبت مرة أخرى السياسة الممنهجة لسلطات الاحتلال باستهداف القيادات السياسية الفلسطينية لمنع أي عمل سياسي مناهض للاحتلال".

وشاركت الجبهة الشعبية في آخر انتخابات فلسطينية في العام 2006 وحصلت على ثلاثة مقاعد في المجلس التشريعي.

المصدر: أ ف ب

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