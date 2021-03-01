بوغدانوف يلتقي السفير السوري في موسكو

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، التقى اليوم، مع السفير السوري في موسكو رياض حداد، بطلب من الأخير.

وذكرت الوزارة، في بيانها أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء، الآراء حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في سوريا.

وخلال الحديث، تم تركيز الاهتمام بشكل خاص، على قضايا التعاون السوري من أجل إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء النزاع.

وجدد الجانب الروسي، دعمه الثابت لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، واستعداده لمواصلة مساعدة الشعب السوري، بشكل فعال في محاربة الإرهاب الدولي.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية