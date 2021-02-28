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انطلاق تمرين "التنين" الجوي السعودي الأمريكي المشترك

أخبار العالم العربي

انطلاق تمرين
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مناورات "التنين" المشتركة بين السعودية والولايات المتحدة
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، عن انطلاق فعاليات التمرين المشترك "التنين" بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية بالمنطقة الغربية.

وأشارت في بيان لها، إلى أن "التمرين يهدف إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو".

وأضافت: "يسهم التمرين أيضا، في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعد استمرارا للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

المصدر: موقع وزارة الدفاع السعودية

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