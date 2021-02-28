انطلاق تمرين "التنين" الجوي السعودي الأمريكي المشترك
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، عن انطلاق فعاليات التمرين المشترك "التنين" بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية بالمنطقة الغربية.
وأشارت في بيان لها، إلى أن "التمرين يهدف إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو".
انطلاق مناورات التمرين المشترك #التنين بين #القوات_الجوية_الملكية_السعودية والقوات الجوية الامريكية.#نتعاون_مانتهاونhttps://t.co/eefb70ui0Epic.twitter.com/wdjxTGo7J0— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) February 28, 2021
وأضافت: "يسهم التمرين أيضا، في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعد استمرارا للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".
#فيديو_الدفاع— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) February 28, 2021
انطلاق مناورات التمرين المشترك #التنين بين #القوات_الجوية_الملكية_السعودية والقوات الجوية الامريكية. #نتعاون_مانتهاونpic.twitter.com/9atcWY8ue4
المصدر: موقع وزارة الدفاع السعودية