متظاهرو ذي قار يمهلون الحكومة العراقية ثلاثة أيام لتنفيذ 10 مطالب

أمهل متظاهرو ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، الحكومة ثلاثة أيام لتنفيذ عشرة مطالب وضعوها في قائمة سلمت للمحافظ الجديد.

وكانت أبرز المطالب العشرة، كشف الجهة التي أمرت بإطلاق النار على المحتجين وإقالة قائد شرطة المحافظة والتحقيق مع المحافظ المستقيل.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أمس السبت، تشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وعين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، رئيس مجلس الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار، على خلفية مطالبة المتظاهرين بإقالة المحافظ السابق ناظم الوائلي.

المصدر: RT