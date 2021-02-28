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إسرائيل تعلن أنها ستلقح العمال الفلسطينيين ضد كوفيد-19

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعلن أنها ستلقح العمال الفلسطينيين ضد كوفيد-19
Reuters
عمال فلسطينيون يعملون في إسرائيل
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قال مكتب الاتصال الإسرائيلي يوم الأحد، إن إسرائيل ستقدم لقاحات COVID-19 للفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو في مستوطناتها بالضفة الغربية المحتلة.

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وزارة الصحة: 50% من الإسرائيليين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا
وزارة الصحة: 50% من الإسرائيليين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

وذكر مكتب تنسيق أعمال الحكومة، أن حملة التطعيم التي يمكن أن تنطبق على ما يقدر بنحو 130 ألف فلسطيني ستبدأ في غضون أيام.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت الجمعة الماضي، أن 50% من الإسرائيليين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين إن إسرائيل أعطت جرعة واحدة على الأقل من لقاح COVID-19 إلى 50% من سكانها البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة.

وأضاف أن 35% من سكان إسرائيل تلقوا جرعتين من لقاح شركة "فايزر"، مما يضعهم في طريقهم لتلقي ما يسمى بـ "الجواز الأخضر" الذي يمكنهم من الوصول إلى مواقع الترفيه التي أعادت الدولة فتحها تدريجيا. 

المصدر: رويترز 

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