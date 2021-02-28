موريتانيا تدعم السعودية بخصوص التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي

أعلنت الحكومة الموريتانية تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بخصوص التقرير الصادر عن الكونغرس الأمريكي حيال جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الخارجية الموريتانية في بيان صحفي: "إن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بعد الاطلاع على البيان الصادر، عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة تؤيد ما ورد في البيان".

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وأكدت الخارجية الموريتانية، "دعمها الثابت للدور المحوري الذي ما فتئت المملكة تضطلع به، على المستويين الإقليمي والدولي، في خدمة السلم والتنمية".

وشدد بيان الخارجية، على أن "موريتانيا تندد مجددا بجريمة الاغتيال البشعة، لتجدد ثقتها الكاملة في القضاء السعودي وفي الإجراءات التي يتخذها من أجل أن تأخذ العدالة مجراها".

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة "نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".

وأصدرت السعودية مساء الجمعة بيانا علقت من خلاله على التقرير الأمريكي، أعلنت من خلاله رفضها القاطع لما ورد في التقرير، "من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال"، كما أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

المصدر: saharamedias.net