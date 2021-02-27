العراق.. تشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث في ذي قار

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم السبت، تشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بتشكيل لجنة عليا، برئاسة الفريق الركن باسم الطائي وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني للتحقيق بالأحداث التي حصلت في مدينة الناصرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية".

وأضافت، أن "هذه اللجنة وصلت مساء اليوم الى محافظة ذي قار وباشرت أعمالها فور وصولها".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بعودة التوتر إلى محافظة ذي قار جنوبي البلاد بعد يوم دام سقط فيه أكثر من 100 جريح وقتيل.

وعين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم أمس رئيس مجلس الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار، على خلفية مطالبة المتظاهرين بإقالة المحافظ السابق ناظم الوائلي.

المصدر: RT