الجيش اليمني و"أنصار الله" يشيعان قتلى مواجهات عنيفة تدور رحاها في مأرب

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، السبت، تصديه لهجمات شنتها جماعة "أنصار الله" الحوثية في مأرب، وأنه قتل وأصاب نحو 350 عنصرا منها.

وأشار الجيش إلى مقتل العميد ناصر البرحتي قائد اللواء الثاني بالقوات المشتركة و3 من رفاقه خلال المعارك في مأرب.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية، خبر مقتل العميد عبدالغني شعلان خلال المعارك ضد الحوثيين في مأرب.

بدورها أكدت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، تشييع عدد من جثامين ضباط ومراتب الجماعة في مدينة صنعاء.

وأضافت: "الضباط هم العميد الركن سيف محمد حسن المعمري والنقيب بندر عبدالوهاب عبدالله قحوان والنقيب وديع حمود محمد الترابي والملازم أول عمر عبده علي الضبياني والملازم أول رشاد عبدالكريم محمد السياغي والملازم ثاني إسماعيل إبراهيم مهدي الحمزي والمساعد وليد محمد الهرشاء المسوري".

وتابعت: "جرت مراسم التشييع على أرواح الضباط وقد توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة لتتم مواراتهم الثرى كل في مسقط رأسه".

المصدر:RT + "سبأ"