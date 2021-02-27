بمساحة 550 هكتارا.. الرئيس التونسي يعلن عن إحداث قطب تكنولوجي للصحة في القيروان

قام الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت بزيارة إلى منطقة منزل المهيري من ولاية القيروان حيث عاين الأرض التي سيقام عليها مشروع مدينة الأغالبة الطبية الذي ستنطلق أشغاله قريبا.

وأعلن الرئيس بالمناسبة عن إحداث قطب تكنولوجي للصحة يكون في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، مؤكدا أن نصه القانوني جاهز.

وأكد على وجوب الإسراع باستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة المتعلقة بالعقار الذي سيقام عليه المشروع والذي يمسح 550 هكتار منها 300 هكتار مساحة المدينة الطبية.

وهذا المشروع الضخم "الذي أعربت عديد الدول الشقيقة والصديقة عن الاستعداد لتمويله، سيساهم في توفير نحو خمسين ألف موطن شغل في مختلف الاختصاصات".

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه "سيواصل تحمل الأمانة والبقاء على العهد والعمل بنفس العزم والقوة والإرادة، انطلاقا من نفس الثوابت التي تقوم على الصدق".

وأكد قيس سعيد أنه "لا يتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم بل وفق المبادئ التي عاهد عليها الشعب التونسي"، مضيفا "إننا لن نقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي أو تتعلق بسيادة تونس.

وجدد تأكيده على أن لتونس من الإمكانيات الكثير، مشيرا إلى أنه يكفي أن تتوفر الإرادة الصادقة في تحقيق حلم الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يزور منطقة منزل المهيري بالقيروان لمعاينة الأرض المخصّصة لمشروع مدينة الأغالبة الطبية الذي ستنطلق أشغاله قريبا ويعلن عن جاهزيّة النصّ القانوني الخاصّ بإحداث قطب تكنولوجي للصحّة. #TnPRpic.twitter.com/jbZJWmbOMr — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) February 27, 2021

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية