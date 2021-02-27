"الانتقالي الجنوبي" يعرب عن تأييده لموقف السعودية من التقرير الأمريكي

أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية بخصوص التقرير المقدم للكونغرس الأمريكي حول جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وفي بيان أصدره اليوم السبت، أكد المجلس "وقوفه الى جانب قيادة المملكة العربية السعودية، ودعم جهودها في المنطقة، مشددا على رفضه التدخل في شؤونها أو التشكيك في نزاهة جهازها القضائي، وكذا رفض أي تدخلات من شأنها المساس بسيادة المملكة وقيادتها الرشيدة".

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وأضاف البيان أن "الدور الريادي الذي تقوم به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، محل تقدير شعوب المنطقة، وجدير بالدعم لما تمثله المملكة من عمق سياسي واستراتيجي للعالم العربي والإسلامي، علاوة على دورها المحوري في حماية أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وفي وقت سابق اليوم أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن تضامنها المطلق مع السعودية، وتأييدها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي.

المصدر: RT