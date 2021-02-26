الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف المواصلات إلى القدس

صادقت الحكومة الإسرائيلية على وقف المواصلات العامة إلى القدس غدا السبت من 6 مساء وحتى بعد غد الأحد بهدف منع التجمهر واحتفالات ما يسمى بعيد "بوريم" اليهودي.

وحظرت الحكومة أيضا تنظيم السفريات إلى المدينة.

من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها فضت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 100 مناسبة وحفلة.

وأشارت إلى أنه "تم اعتقال أو توقيف عشرات المشبوهين بينهم منظمو مناسبات حاولوا اعتراض أعمال تطبيق القانون أو الاعتداء على أفراد الشرطة".

وأضافت، أنها "حررت الليلة الماضية أكثر من 2500 مخالفة معظمها بسبب الخروج من المنزل لغرض غير مسموح به".

المصدر: "معا"