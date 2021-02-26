حمدوك: عملية ملء سد النهضة بشكل أحادي تشكل خطرا

التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء الخميس، وفدا من جمهورية الكونغو برئاسة مبعوث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي فليكس تشيسيكيدي.

وأكد حمدوك أن عملية ملء سد النهضة بشكل أحادي دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة للدول الثلاث يشكل خطرا على السدود السودانية وأمن وسلامة وممتلكات المواطنين الذين يقيمون على ضفاف النيل أسفل سد النهضة".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لوفد جمهورية الكونغو بدعمهم للسودان والمبادرة التي طرحتها الكونغو بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي لملف سد النهضة واطلاعهم على تطورات الملف.

من جانبه، أوضح المبعوث الكنغولي أن بلاده ترغب فى تطوير وتقوية التعاون المشترك بين البلدين.

المصدر: "سونا"