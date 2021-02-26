"رووداو": قصف تركي جديد على محافظة دهوك شمالي العراق

أكدت وسائل إعلام محلية في دهوك شمالي كردستان العراق، أن الطائرات التركية قصفت ثلاث قرى بالقرب من جبل "كاره" في المحافظة.

وقال مدير ناحية دينارته، شعبان برواري، إن "الطائرات التركية قصفت قرى سياني، وأركني، في جبل كاره، كما قصفت قرية جم ربتي، التابعة أيضا لسلسلة الجبال".

وأضاف: "لا توجد خسائر بشرية، إلا أن العملية سببت الخوف والذعر بين الأهالي لشدة القصف".

من جهتها، أشارت مصادر محلية، إلى أن "قريتي بانكي العليا وبانكي السفلى في قضاء زاخو تعرضتا للقصف أيضا".

ونفذ الطيران التركي مطلع الأسبوع الجاري عملية جوية استهدفت 4 قرى في قضاء العمادية في محافظة دهوك، دون أن توقع خسائر بشرية.

ويتواصل القصف التركي في مناطق متفرقة من محافظة دهوك منذ نحو 20 عاما، حيث تقول أنقرة إنها تستهدف مواقع لـ"حزب العمال الكردستاني"، لكن عمليات القصف أودت بحياة 33 مدنيا خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب الأضرار المادية.

وشنت أنقرة مطلع الشهر الجاري، عملية جوية على سلسلة جبال "كاره"، استمرت لـ4 أيام، ورغم إعلانها عن انتهاء العملية رسميا، لكن القوات التركية تنفذ قصفا متفرقا في المنطقة بين الحين والآخر.

المصدر: "رووداو"