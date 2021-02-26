موريتانيا.. توقيف نشطاء شباب من "حركة 25 فبراير" (فيديو)

أوقف الأمن الموريتاني مساء الخميس، 7 نشطاء من "حركة 25 فبراير" شاركوا في احتجاجات بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الحركة ضمن موجة ما عرف آنذاك بـ"الربيع العربي".

وأعلنت الحركة في بيان أن الموقوفين جرى اقتيادهم من طرف الشرطة إلى مفوضية "عرفات 2".

وقالت الحركة إن النشطاء جرى توقيفهم حين كانوا يشاركون في "نشاط احتجاجي، تخليديا للذكرى العاشرة لخروج الشعب الموريتاني للمطالبة بالدولة المدنية والعدالة الاجتماعية"، ووصفته بـ"اليوم التاريخي الذي تستلهم منه الحركة اسمها وروحها".

وأوضحت أنها اختارت ملتقى طرق مدريد، وسط العاصمة نواكشوط، لتخليد الذكرى العاشرة لتأسيسها، مشيرة إلى أن النشطاء "رفعوا شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية وبمحاسبة المفسدين".

وشددت الحركة على أن "كل أسباب الاحتجاج والرفض ما تزال قائمة".

وكانت أول مظاهرة للحركة يوم 25 فبراير 2011، في ساحة بلوكات آنذاك، واستمرت في الاعتصام عدة أيام، وأسفرت عن تشكيل الحركة الشبابية المعارضة، ولكنها تعرضت خلال السنوات الأخيرة لنكسات كبيرة، فانسحب عدد كبير من الناشطين فيها وقادتها البارزين، إلا أنها ظلت قائمة تنظم بين الفينة والأخرى بعض الاحتجاجات.

المصدر: وسائل إعلام موريتانية