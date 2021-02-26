أوكرانيا تعلن احتجاز 4 طلاب عرب على الحدود في منطقة جبلية

قالت وكالة "أوكرانيا برس" إن حرس الحدود الأوكراني "اعتقل 4 طلبة جزائريين بالقرب من قرية كامينتسيا بمقاطعة أوجهورود، على بعد 1500 متر من الحدود".

وأوضحت أن جهاز الأمن الحدودي، في هذه المنطقة الغربية من البلاد المحاذية لسلوفاكيا، أكد أن هؤلاء الطلبة "لم يلتزموا بطلب حرس الحدود بالتوقف، لذلك اضطر ضباط إنفاذ القانون إلى إطلاق عدة عيارات تحذيرية". ويعتقد حرس الحدود، الذي ما زال يحتجز الطلبة الـ 4، أن الأمر يتعلق بمحاولة "الهجرة بطريقة غير قانونية".

وحسب المصدر ذاته، فإن أحد الطلبة الجزائريين الـ 4، المتواجدين بأوكرانيا لمتابعة الدراسات الجامعية منذ شهر سبتمبر الماضي "لم تكن لديه أي وثائق، لكنه وصف نفسه أيضا بأنه مواطن جزائري".

المصدر: وكالة "أوكرانيا برس"