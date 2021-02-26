التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي ثان على السعودية خلال ساعات

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن التحالف العربي الذي تقوده الرياض أعلن للمرة الثانية خلال ساعات، عن إحباط هجوم شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على المملكة بواسطة طائرة مسيرة.

وأكد التحالف، حسب قناة "الإخبارية"، اعتراضه وتدميره طائرة مسيرة مفخخة ثانية منذ صباح اليوم الجمعة أطلقها الحوثيون صوب السعودية، مضيفا: "استمرار المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومحاولات الاعتداء على المدنيين متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب ونتخذ الإجراءات لحماية المدنيين وفق القانون الدولي والإنساني".

ويأتي ذلك بعد نحو ساعتين فقط من إعلان التحالف عن تدميره طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

ولم يصدر الحوثيون أي بيانات بشأن هجمات جديدة على السعودية التي تعرضت في الأسابيع الأخيرة لسلسلة اعتداءات من قبل الجماعة.

المصدر: الإخبارية + واس