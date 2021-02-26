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الجيش الوطني الليبي: لن نسلم قيادة الجيش إلا لرئيس منتخب ديمقراطيا

أخبار العالم العربي

الجيش الوطني الليبي: لن نسلم قيادة الجيش إلا لرئيس منتخب ديمقراطيا
Reuters
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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في "الجيش الوطني الليبي"، خالد المحجوب إنهم "لن يسلموا قيادة الجيش إلا لرئيس منتخب ديمقراطيا من قبل الشعب الليبي".

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وأضاف المحجوب في تصريح أن "مهمة الحكومة الجديدة في ليبيا والتي خرجت من منتدى الحوار السياسي الليبي تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد يعبر فيها الشعب الليبي عن تطلعاته بكل حرية وشفافية بشكل مباشر".

وأشار المحجوب إلى أنه "طالما لا تزال هناك قوات أجنبية في ليبيا ومرتزقة تجلبهم تركيا يوميا وسلاح خارج سلطة الدولة فإن الحاجة لجيش وطني منظم تظل قائمة".

المصدر: "نوفا"

 

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