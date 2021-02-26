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أكاديمي أردني يعلق على إشهار "لقاح محلي" ضد كورونا

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أكاديمي أردني يعلق على إشهار
Reuters
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نقل موقع "خبرني" تعليقا لأكاديمي أردني متخصص في جراحة الدماغ والأعصاب حول "اللقاح الأردني" المضاد لكورونا، الذي كانت أعلنت عنه جمعية المهندسين الوراثيين في البلاد.

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ونسب لأستاذ الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية، وليد المعاني، تشديده على أنه "لا يجوز لأحد في الأردن. وتحت طائلة القانون، أن يعلن عن اكتشافه أو صناعته للقاح أو دواء دون أن يكون قد حصل على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية".

كما حذر الأكاديمي الأردني أيضا من أنه "لا يجوز لأي جهة أن تبدأ بتسويق ما يثير البلبلة، أو تبيع الوهم للناس، مستدركا أن الطريق واضح والجهة معروفة وهي مؤسسة الغذاء والدواء".

المصدر: خبرني

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