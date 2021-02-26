عباس يدعو  للالتزام بالتفاهمات و"فتح" ستخوض الانتخابات بلائحة موحدة

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات بمواعيدها، مؤكدا أهمية التزام الأطراف المعنية بما تم التوصل إليه من تفاهمات خلال جلسات الحوار.

وأكد عباس، خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مساء الخميس، بمقر الرئاسة في رام الله، أهمية تنفيذ ما ورد في المرسوم الرئاسي لإطلاق الحريات العامة في دولة فلسطين، وذلك من أجل تمهيد المناخ الملائم لإجراء الانتخابات العامة بصورة شفافة وحرة ونزيهة تكرس الحياة الديمقراطية في المشهد السياسي الفلسطيني.

وأشاد عباس بالجهود التي قام بها اجتماع المانحين (AHLC) في 23 فبراير الجاري، برئاسة النرويج ومشاركة 30 دولة ومنظمة دولية، وما نتج عنه من تأكيد على مواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني وبناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية ودعم العملية الانتخابية.

بدورها، شددت اللجنة المركزية لحركة "فتح" على ضرورة مشاركة كل أبناء الشعب الفلسطيني في هذه الانتخابات ترشحا وانتخابا، بما فيها أبناء مدينة القدس المحتلة، مؤكدة التزامها بخوض العملية الانتخابية بقائمة موحدة وفق معايير موحدة.

المصدر: معا