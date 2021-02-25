تقرير دولي: الإمارات ضمن أفضل 20 دولة من حيث مؤشر القوة الناعمة

لفت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس وزرائها، حاكم دبي، إلى إنجازات الإمارات التي سجلها تقرير "مؤشر القوة الناعمة" الصادر هذا العام.

وكتب الشيخ راشد عبر "تويتر" اليوم الخميس أنه وفق استطلاع للرأي شمل 77 ألف شخص في 105 دول، جاءت دولة الإمارات في المرتبة 17 عالميا في مؤشر القوة الناعمة والأولى إقليميا في التأثير.

وذكر حاكم دبي أن الإمارات وفق المؤشر العالمي للقوة الناعمة جاءت في المرتبة 9 عالميا في اهتمام العالم إعلاميا بشؤونها، متقدمة 8 مراتب عن العام السابق، كما أن الجمهور الدولي صنفها ضمن العشرة الأوائل عالميا في استقرار الاقتصاد والأمن والأمان وتأثيرها الدبلوماسي العالمي.

كما أن الإمارات حلت، حسب التقرير، في المرتبة 3 عالميا في سهولة مزاولة الأعمال، و7 في مؤشر السمعة الإيجابية لقيادة الدولة، و13 في فرص النمو المستقبلي، إضافة إلى تصنيفها ضمن أفضل 15 وجهة سياحية وأفضل 15 دولة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

وفق تقرير مؤشر القوة الناعمة الذي تم إطلاقه في القمة العالمية للقوة الناعمة ٢٠٢١ ..ووفق استطلاع للرأي شمل ٧٧ ألف شخص في ١٠٥ دولة جاءت دولة الإمارات في المرتبة ١٧ عالمياً في مؤشر القوة الناعمة والأولى إقليميًا في التأثير ..وضمن افضل ١٥ دولة في العالم في الاستجابة لجائحة لكوفيد ١٩ pic.twitter.com/lyQI1rBQG7 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 25, 2021

المصدر: RT