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قوات إسرائيلية تداهم خيمة أقامتها عائلة فلسطينية على أنقاض منزلها شرقي القدس

أخبار العالم العربي

قوات إسرائيلية تداهم خيمة أقامتها عائلة فلسطينية على أنقاض منزلها شرقي القدس
RT
قوات إسرائيلية تداهم الخيمة التي أقامتها عائلة عليان على أنقاض منزلهم شرقي القدس
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داهمت قوات إسرائيلية، الخيمة التي أقامتها عائلة عليان على أنقاض منزلها ببلدة العيساوية شرقي مدينة القدس وأبلغتهم بإزالتها، وذلك بعد هدم منزلهم قبل يومين من قبل القوات الإسرائيلية.

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وأقدمت جرافات بلدية القدس ترافقها قوات من الشرطة الإسرائيلية، قبل يومين على هدم مبنى من طابقين في قرية العيسوية شرقي مدينة القدس.

وتعود ملكية المبنى الذي يضم 4 شقق سكنية لعائلة عليان التي يعمل أحد أبنائها حارسا للمسجد الأقصى، وكانت مواجهات اندلعت في المكان في أعقاب التوتر الذي رافق عملية الهدم.

المصدر: RT

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