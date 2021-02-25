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قتلى وجرحى بانفجار في رأس العين شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

قتلى وجرحى بانفجار في رأس العين شمالي سوريا
Reuters
انفجار سيارة مفخخة في القامشلي السورية، أرشيف
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قتل 3 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

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وأفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر محلية، بأن عبوة ناسفة موضوعة تحت سيارة من نوع (فان) انفجرت اليوم الخميس، على تقاطع الشارع العام مع سوق الفروج بمدينة رأس العين، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح واحتراق السيارة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

المصدر: "سانا"

 

 

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