برنامج الأغذية العالمي يعتذر عن تغريدة حول "البسكويت" الموزع في المدارس الأردنية

قدم برنامج الأغذية العالمي في الأردن، اليوم الخميس، اعتذارا عن تغريدة نشرها سابقا عن فوائد البسكويت المحشي لطلبة المدارس.

وقال برنامج الأغذية العالمي في تغريدة سابقة: "‏لقد عادت المدارس والبسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي! البسكويت المحشو بالتمر حافز للأهل لإبقاء أطفالهم في المدرسة بعيدا عن عمالة الأطفال والزواج المبكر".

ثم عاد البرنامج ونشر تغريدة قدم فيها اعتذاره وقال: "يعتذر برنامج الأغذية العالمي في الأردن عن التغريدة التي تشير إلى البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن التابع لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك لعدم صياغتها بشكل صحيح".

يعتذر برنامج الأغذية العالمي في الأردن عن التغريدة التي تشير إلى البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن التابع لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك لعدم صياغتها بشكل صحيح. — WFP Jordan (@WFP_Jordan) February 25, 2021

وأضاف: "نود أن نوضح أن البسكويت المدعم هو جزء من برنامج التغذية المدرسية الذي يدعم الأطفال في المناطق الأكثر احتياجا في الأردن. يوفر البسكويت وجبة خفيفة ومغذية للأطفال لمساعدتهم على التركيز خلال يومهم الدراسي".

الصورة من وكالة "عمون" الأردنية

المصدر: RT