 
مباشر

برنامج الأغذية العالمي يعتذر عن تغريدة حول "البسكويت" الموزع في المدارس الأردنية

أخبار العالم العربي

برنامج الأغذية العالمي يعتذر عن تغريدة حول
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pugd

قدم برنامج الأغذية العالمي في الأردن، اليوم الخميس، اعتذارا عن تغريدة نشرها سابقا عن فوائد البسكويت المحشي لطلبة المدارس.

وقال برنامج الأغذية العالمي في تغريدة سابقة: "‏لقد عادت المدارس والبسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي! البسكويت المحشو بالتمر حافز للأهل لإبقاء أطفالهم في المدرسة بعيدا عن عمالة الأطفال والزواج المبكر".

ثم عاد البرنامج ونشر تغريدة قدم فيها اعتذاره وقال: "يعتذر برنامج الأغذية العالمي في الأردن عن التغريدة التي تشير إلى البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن التابع لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك لعدم صياغتها بشكل صحيح".

وأضاف: "نود أن نوضح أن البسكويت المدعم هو جزء من برنامج التغذية المدرسية الذي يدعم الأطفال في المناطق الأكثر احتياجا في الأردن. يوفر البسكويت وجبة خفيفة ومغذية للأطفال لمساعدتهم على التركيز خلال يومهم الدراسي".

برنامج الأغذية العالمي يعتذر عن تغريدة حول
الصورة من وكالة "عمون" الأردنية

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا