غانا.. أول بلد يتسلم شحنة من اللقاحات التي توفرها "كوفاكس"

أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف عن وصول أول دفعة من لقاحات كورونا إلى مدينة أكرا الغانية، لتكون غانا أول دولة في العالم تتسلم شحنة من اللقاحات التي توفرها آلية "كوفاكس".

وقالت ممثلة اليونيسف في غانا، آني-كلير دوفي، وممثل منظمة الصحة العالمية في غانا، فرانسيس كاسولو، في بيان مشترك إنه "بعد سنة من التعطيلات الناشئة عن جائحة كوفيد-19، وإصابة أكثر من 80,700 مواطن في غانا بالفيروس ووفاة أكثر من 580 شخصا بسبب المرض، ها هو مسار التعافي لشعب غانا يبدأ أخيرا".

وأكدا أن "وصول لقاحات كوفيد-19 إلى غانا هو أمر حاسم من أجل إنهاء الجائحة. والطريقة الوحيدة للخروج من هذه الأزمة هي ضمان توفير اللقاحات للجميع"، كما وجها الشكر إلى "جميع الشركاء الذين يدعمون آلية كوفاكس لتوفير لقاحات كوفيد-19 الآمنة والفعالة لجميع البلدان بسرعة وإنصاف".

وأضاف البيان: "نحن مسرورون لأن تصبح غانا أول دولة تستلم لقاحات كوفيد-19 من كوفاكس، ونهنئ حكومة غانا على جهودها الحثيثة لحماية السكان".

يذكر أن آلية "كوفاكس" وفرت 600,000 جرعة من اللقاحات، وهي دفعة أولى من شحنات لقاح "أسترازينيكا/ أوكسفورد" الذي يصنعه معهد الأمصال الهندي بموجب رخصة، وتمثل جزءاً من الموجة الأولى من لقاحات كوفيد التي ستُرسل إلى عدة بلدان منخفضة الدخل وبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

المصدر: "اليونيسف"