الحوثيون: لا يوجد تحرك حقيقي لإيقاف الحرب ورفع الحصار عن اليمن ومعركة مأرب رد على التصعيد

دعا المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية، محمد عبد السلام إلى اتخاذ خطوات عملية لإيقاف الحرب في اليمن، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي لم يحقق أي تقدم على الأرض.

وقال عبد السلام في تصريح: "الموقف الأميركي لم يتجاوز حدود الكلام، وحتى الآن لم نلحظ أي تقدم فعلي، والخطاب الأميركي لا يزال متغيرا حتى الآن"​​​.

وأضاف: "الحصار مفروض بالإمكانيات الأميركية، ولا يمكن أن نغتر بأي كلام براق لا حقيقة له".

وتابع: "الحرب على بلدنا يجب أن تتوقف بالذهاب إلى التنفيذ على أرض الواقع لا بالكلام فقط، وقوى العدوان فشلت سياسيا وعسكريا وسقطت إنسانيا".

وأردف: "لا يوجد تحرك حقيقي لإيقاف الحرب ورفع الحصار، والخيار العسكري فُرض علينا، ولطالما طالبنا بالخيارات السلمية، ونحن فوجئنا بإعلان هذه الحرب من واشنطن".

واعتبر "الخيارات السلمية الحقيقية هي إيقاف العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف) لا إطالة أمدها، والطرف الآخر (الحكومة الشرعية) يريد إبقاء الحرب لا إنهاءها"، متهما التحالف بـ "عدم تقبل الخيارات السلمية".

واعتبر أن "ما يحصل في مأرب ليس وليد اللحظة، وهي جبهة مشتعلة منذ بداية العدوان، ومنطقة عسكرية أساسية لقوى العدوان منذ بداية الحرب، وما يحصل اليوم هو الموقف الصحيح لصد القوات الأجنبية".

واستطرد: "العدوان حصل بتحالف خارجي ولم يكتف بالقصف والحصار بل احتل مناطق وجعلها منطلقا للعمليات العسكرية كمحافظة مأرب".

وذكر أن التحالف "استخدم مأرب للاعتداء على صنعاء والجوف والبيضاء، وجعلها منطلقا لعملياته العسكرية"، مؤكدا أن "مواجهة هذا العدوان قضية أساسية ستستمر".

وقال: "معركة مأرب هي رد على التصعيد، والحديث الدولي الذي يصور معركة مأرب على أنها اعتداء، يعني مطالبتنا بعدم الدفاع عن النفس وترك مراكز تجنيد التكفيريين تعمل بحريتها".

المصدر: "سبوتنيك"